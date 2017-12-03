Adana'da engelli öğrenciler için lise müjdesi

ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte ilk defa engellilere yönelik liseyi hizmete açacaklarını belirterek, "Bundan sonra engelli kardeşlerimizin ortaokulu bitirdikten sonra liseyi de okuyacakları bir okulları olacak." dedi.

Atatürk Parkı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Programa katılan Vali Demirtaş'ın yaptığı konuşma, işitme engellilere işaret diliyle aktarıldı.

Vali Demirtaş, devletin ve hükümetin son 15 yılda engellilere yönelik eğitimden sağlığa, istihdamdan bakım ücretlerine kadar çok ciddi katkıları olduğunu söyledi.

Engelli vatandaşların atılan adımlarla son yıllarda kendilerini çok daha rahat ve güvende hissettiklerini gözlemlediklerini vurgulayan Demirtaş, şunları dile getirdi:

"Adana Valisi olarak tüm engelli kardeşlerimize, ailelerine 7 gün 24 saat evimizin ve makamımızın kapılarının açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm mülki ve yerel yöneticilerimiz ile kamu görevlilerimiz, engelli vatandaşlarımız yanlarına geldiği zaman onları lütfen bekletmesin. Onların problemlerini en hızlı şekilde çözüp evlerine bıraksınlar. Onlar bizim toplumda en fazla duyarlı olmamız gereken kişilerdir, elimizden geldiğince yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum."

Demirtaş, kentte ilk defa engellilere yönelik lise binası yapılacağı müjdesini vererek, "Bundan sonra engelli kardeşlerimizin ortaokulu bitirdikten sonra liseyi de okuyacakları bir okulları olacak. İkinci döneme yetiştireceğimizi düşünüyorum. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından engelli gençlerden oluşan folklor ekibi, halk oyunları gösterisi sundu.

Programa katılanların oluşturduğu kortej, Atatürk Caddesi'nden İstasyon Meydanı'na kadar yürüdü. Katılımcılar, beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı.

Etkinliğe AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.







