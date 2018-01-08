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Adana'da ev yangını: 4 yaralı

- Üç katlı evin ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da ev yangını: 4 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da 3 katlı evin ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 4 katlı evin ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde bulunanlardan bazıları dumandan etkilenmemek için pencereye çıkarak hava almaya çalıştı.

Olay yerine gelen ve kapıyı kırarak eve giren ekipler, 4 kişiyi yangın yerinden çıkarttı. Dumandan etkilendiği belirtilen 4 kişi ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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AdanaEv Yangını
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