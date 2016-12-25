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Adana'da ev yangını

- Merkez Seyhan ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı

Adana'da ev yangını

ADANA (AA) - Adana'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve kızı tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72152 Sokak'taki Şaban Topal'a ait evin 2'nci katında yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan Topal'ın eşi Emine Topal ve 5 yaşındaki kızı Gülnur Topal dumanı fark ederek panikle evin damına çıktı.

Burada mahsur kalan ve bağırarak yardım isteyen anne ile kız çocuğu, vatandaşlar tarafından damdan indirildi.

Dumandan etkilenen anne ve kızı ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine götürülürken, itfaiye ekibi de kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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