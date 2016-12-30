Adana'da EYP hazırlayan 3 kişi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da el yapımı patlayıcı hazırladığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde metruk bina içerisindeki 3 şüphelinin el yapımı patlayıcı (EYP) hazırladıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Binada yapılan aramalarda 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Öte yandan ekipler, şüphelilerin mahalledeki esnafı tehditle kepenk kapatmaya zorladıklarını belirledi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.