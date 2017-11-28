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Adana'da FETÖ sanığı diyetisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA(AA) - Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu diyetisyen 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Adana...

Adana'da FETÖ sanığı diyetisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA(AA) - Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu diyetisyen 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık E.A, tutuklu bulunduğu İzmir Kadın Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı sanıkla ilgili ByLock ve HTS kayıtlarının geldiğini söyledi.

Daha sonra söz verilen E.A, ByLock programına girmediğini bildirdi.

Dosyada araştırılacak başka husus kalmaması üzerine iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutukluluğunun devamını istedi.

Sanık avukatı ise müvekkiliyle ilgili hangi eylemleri ile terör örgütüne üye olduğu yönünde bir bağ kurulamadığını savunarak, "Müvekkilim açısından tek iddia 7 gün kullandığı ByLock iddiasıdır. Bu program da bir sitenin reklam uygulamalarından kaynaklanan çakışmalardan kaynaklanmış olabilir." dedi.

E.A. da son sözünde, mütalaaya katılmadığını belirterek, "Ben hiçbir şekilde bu programı kullanmadım. Adını bile duymadım" diyerek beraati ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, E.A'yı "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verip tahliye etti. Sanığın cezasının onanması halinde kalan cezasını çekmek üzere tekrar tutuklanacağı belirtildi.

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