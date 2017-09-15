Adana'da FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin dava

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) medya yapılanmasına ilişkin davada 2'si tutuklu, 2'si firari 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Aytekin Gezici ve Abdullah Özyurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz bazı sanıklar ile avukatları da salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Gezici, 14 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Tutuklu sanık Abdullah Özyurt da üzerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyesi ve beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Özyurt'un ev hapsiyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.