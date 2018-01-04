Adana'da FETÖ/PDY soruşturmasına dava

ADANA (AA) - Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir iş adamı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, Adana Ticaret Odası Başkan Yardımcısı da olan iş adamı M.Ş. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.

M.Ş. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, Adana Ticaret Odası Meclis Üyesi F.K. ise müşteki konumunda yer aldı.

Sanığın, örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılan Anadolu Girişimci İş Adamları Derneğine 8 Mayıs 2009 ile 26 Ocak 2016 tarihleri arasında üye olduğu belirtilen iddianamede, M.Ş'nin örgütün Adana il yapılanmasında yer alan kişilerle Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir otelde aynı tarihlerde konaklama yaptığı da belirtildi.

İddianamede sanığın ve tanıkların ifadelerine de yer verildi.

Tanık F.A. ifadesinde, 2013 yılı kasım ayında ABD’ye örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’i görmeye gittiklerini, gidenler arasında M.Ş'nin de bulunduğunu öne sürdü.

Gizli tanık "Bıçak" ise M.Ş'nin örgütle bağlantılı kişilerle sıklıkla görüştüğünü ve Pensilvanya’ya en çok giden şahıslardan biri olduğunu iddia etti.

Sanık M.Ş. ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, Anadolu Girişimci İş Adamları Derneğine, iş adamlarına hitap etmesi nedeniyle arkadaşlarının tavsiyesiyle üye olduğunu söyledi.

Belirtilen otelde ise eski Adana Ticaret Borsası Başkanı M.Ç'nin daveti üzerine kaldığını belirten sanık, örgüt elebaşısı Gülen'i ziyaret etmediğini, Brezilya ve ABD’ye de iş amaçlı gittiğini savundu.

M.Ç, eski İncirlik 10.Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın bir keresinde kendisini üsse davet ettiğini anlatarak, "Beni telefonla arayarak üsse davet etti. Para isteyeceklerini bildiğim için davete gitmedim." dedi.

Eski borsa başkanı M.Ç. ayrıca, oda seçimlerinde başkan adayı olacağı için önünü kesmek isteyenlerin kendisini FETÖ/PDY ile ilişkilendirmeye çalıştığını öne sürerek, bunla ilgili cumhuriyet savcılığına başvuruda bulunduğunu ifade etti.