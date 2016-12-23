Adana'da fuhuş operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Zafer A. (46), Soner Y. (32) ve Kader Özlem İ'nin (20), aralarında bir Suriyeli'nin de bulunduğu çok sayıda kadına para karşılığı fuhuş yaptırdığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, zanlılara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, şüphelilerin olası teknik takibe takılmamak için "fuhuş" yerine"kuzen" kelimesini kullandıklarını belirledi.

Yaklaşık iki aylık takibin ardından zanlılar, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "fuhşa aracılık etme" ve "fuhuş için yer ve imkan sağlamak" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.