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Adana'da gasp ve uyuşturucu operasyonu

- Bin polisin katılımıyla "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba yönelik operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da gasp ve uyuşturucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba yönelik gasp ve uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, gasp, yağma ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de yer aldığı bin polisin katılımıyla düzenlenen operasyona polis helikopteri havadan destek verdi.

Toplumsal müdahale aracı, "drone" ve uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan ekipler, adreslerde eğitimli köpeklerle arama yaptı.

Aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildiği öğrenildi.

Operasyonda gasp, yağma ve uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen "Cono Aşireti"ne mensup 50 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

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AdanaBin PolisCono AşiretiGaspUyuşturucu TicaretiYağma
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