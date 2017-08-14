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Adana'da geçici barınma merkezinde kavga: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezinde çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan AFAD'a bağlı Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen...

Adana'da geçici barınma merkezinde kavga: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezinde çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan AFAD'a bağlı Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil El Abu isimli Suriyeli başından aldığı darbeyle ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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AdanaAdana Sarıçam Geçici Barınma MerkeziKavga
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