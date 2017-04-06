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Adana'da gıda zehirlenmesi şüphesi

- Bakkaldan aldıkları çikolatadan zehirlendiğinden şüphelenilen 14 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Adana'da gıda zehirlenmesi şüphesi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 ilkokul öğrencisi tedavi altına alındı.

Aydınlar Mahallesi'ndeki 24 Kasım İlkokulu'nda 14 öğrenci karın ağrısı şikayeti üzerine okul yetkilileri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin, okulun bulunduğu bölgedeki bir bakkaldan alıp yedikleri çikolatadan zehirlendiğinin tahmin edildiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu, çoğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Öğrencilere ürünü satan bakkal hakkında da inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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AdanaCikolataöğrenciZehirlenme
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