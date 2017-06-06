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Adana'da ham petrol boru hattında yangın

- Hattan hırsızlık yapmak isteyenlerin neden olduğu tahmin edilen yangın büyümeden söndürüldü

Adana'da ham petrol boru hattında yangın

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinden geçen ham petrol boru hattında, hırsızlık yapmak isteyenlerin neden olduğu sanılan yangın söndürüldü.

Baklalı Mahallesi sakinleri, Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı'nın geçtiği tarladaki alevleri fark ederek itfaiyeye bildirdi.

BOTAŞ ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Soğutma çalışmasının ardından bölgede yapılan incelemede, yangının çıktığı alanda akü ve kablolar olduğu fark edildi.

Yangının, boru hattına hırsızlık amacıyla vana takmaya çalışan kişilerin kaynak yaptığı sırada çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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AdanaHatHIRSIZLIKYangın
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