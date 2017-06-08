Adana'da hapis cezası kesinleşen kişilere yönelik operasyon

ADANA (AA) - Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese özel harekat ekiplerinin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "hırsızlık, yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma" gibi suçlardan hapis cezası verilen 10 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen 10 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilecek.