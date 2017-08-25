Adana'da hastane oksijen sistemindeki sorun

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığından, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oksijen sisteminde meydana gelen hadisenin, savcılık ve AFAD yetkililerine intikal ettirildiği belirtilerek, "Derhal harekete geçen AFAD tarafından yapılan gaz ölçümlerinde azot gazları içerisinde hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazı varlığı emareleri görülmüş olup bu ihtimal üzerinde durulmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi altındaki 6 hastanın oksijen saturasyonlarında düşme görülmesi ve gaz sisteminde farklı bir koku duyulması üzerine ameliyatların derhal sonlandırıldığı ve hastaların yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

Yapılan tetkiklerde 4 hastanın durumunun iyi olduğunun değerlendirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saturasyon düşüklüğü nedeniyle 2 hastanın tedavisi sürdürülmektedir. Hastalar yoğun bakımda tedavi görmekte iken, oksijen sisteminde aynı kokunun hissedilmesi üzerine tüm hastalar için merkezi oksijen sistemi kapatılmıştır. Bunun üzerine hastanede oksijen ihtiyacı olan toplam 25 hastanın aynı ilde diğer hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir. Oksijen sisteminde meydana gelen bu hadise, savcılık ve AFAD yetkililerine intikal ettirilmiştir. Derhal harekete geçen AFAD tarafından yapılan gaz ölçümlerinde azot gazları içerisinde hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazı varlığı emareleri görülmüş olup bu ihtimal üzerinde durulmaktadır. Gazların karışım sebepleri geniş çaplı araştırılmakta, konuyla ilgili müfettiş incelemeleri ve raporlama çalışmaları ise halen devam etmektedir."

Sağlık Bakanlığının açıklamasında, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alındığı ve soruşturmanın sonucunda yapılacak yasal işlemlerin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.

