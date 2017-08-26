Adana'da hastanedeki oksijen sistemindeki sorun

ADANA (AA) - Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün oksijen sisteminde yaşanan soruna ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, hastaneye oksijen tedarik eden firma yetkilisine ev hapsi cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, hastanede oksijen sisteminde yaşanan ve 25 hastanın başka hastanelere sevk edilmesine neden olan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, oksijen firması yetkilisi M.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.D'ye, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.

Bu arada, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden oksijen sorunu nedeniyle Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine sevk edilen hastaları ziyaret etti ve hastaların durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

- Olay

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, oksijen sisteminde sorun nedeniyle oksijen ihtiyacı olan 25 hasta kentteki başka hastanelere sevk edilmişti.

Sağlık Bakanlığı olayla ilgili, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oksijen sisteminde meydana gelen hadisenin, savcılık ve AFAD yetkililerine intikal ettirildiğini, derhal harekete geçen AFAD tarafından yapılan gaz ölçümlerinde azot gazları içerisinde hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazı varlığı emareleri görülmüş olup bu ihtimal üzerinde durulduğunu bildirmişti.