Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam futbol süperlig oda seçimleri
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı
Mardin'e turist akını
Mardin'e turist akını
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı

Adana'da hastanedeki oksijen sistemindeki sorun

- Vali Demirtaş: "Konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırma sürüyor"

Adana'da hastanedeki oksijen sistemindeki sorun

ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önceki gün oksijen sisteminde yaşanan soruna ilişkin, konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırmanın sürdüğünü belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Demirtaş, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oksijen sisteminde meydana gelen durumun ardından Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine sevk edilen hastaları ziyaret etti.

Vali Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, oksijen saturasyonlarında düşme görülmesi üzerine doktorların gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.

Yoğun bakımda tedavi gören hastaların, oksijen sistemindeki hadisenin devam etmesi sonucunda, kentteki diğer hastanelere sevk edildiğini bildiren Demirtaş, "Konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırma sürüyor." ifadesini kullandı.

Vali Demirtaş, tüm hastalara Allah’tan şifa diledi.

- Olay

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, önceki gün oksijen sisteminde sorun nedeniyle oksijen ihtiyacı olan 25 hasta kentteki başka hastanelere sevk edilmişti.

Sağlık Bakanlığı olayla ilgili, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oksijen sisteminde meydana gelen hadisenin, savcılık ve AFAD yetkililerine intikal ettirildiğini, derhal harekete geçen AFAD tarafından yapılan gaz ölçümlerinde azot gazları içerisinde hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazı varlığı emareleri görüldüğü, bu ihtimal üzerinde durulduğunu bildirmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaAdana Valisi Mahmut DemirtaşHastaneOksijen SorunuZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5