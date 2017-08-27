Adana'da hastanedeki oksijen sistemindeki sorun

ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önceki gün oksijen sisteminde yaşanan soruna ilişkin, konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırmanın sürdüğünü belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Demirtaş, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oksijen sisteminde meydana gelen durumun ardından Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine sevk edilen hastaları ziyaret etti.

Vali Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, oksijen saturasyonlarında düşme görülmesi üzerine doktorların gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.

Yoğun bakımda tedavi gören hastaların, oksijen sistemindeki hadisenin devam etmesi sonucunda, kentteki diğer hastanelere sevk edildiğini bildiren Demirtaş, "Konuyla ilgili gerekli inceleme ve araştırma sürüyor." ifadesini kullandı.

Vali Demirtaş, tüm hastalara Allah’tan şifa diledi.

- Olay

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, önceki gün oksijen sisteminde sorun nedeniyle oksijen ihtiyacı olan 25 hasta kentteki başka hastanelere sevk edilmişti.

Sağlık Bakanlığı olayla ilgili, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oksijen sisteminde meydana gelen hadisenin, savcılık ve AFAD yetkililerine intikal ettirildiğini, derhal harekete geçen AFAD tarafından yapılan gaz ölçümlerinde azot gazları içerisinde hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazı varlığı emareleri görüldüğü, bu ihtimal üzerinde durulduğunu bildirmişti.