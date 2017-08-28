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Adana'da hemzemin geçitte kaza

ADANA (AA) - Adana'da hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Adana'dan Mersin'e yolcu taşıyan tren, merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi'nde hemzemin geçitte Ali Yörük'ün kullandığı 01...

Adana'da hemzemin geçitte kaza

ADANA (AA) - Adana'da hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Adana'dan Mersin'e yolcu taşıyan tren, merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi'nde hemzemin geçitte Ali Yörük'ün kullandığı 01 COS 71 plakalı otomobile çarptı.

Kaza nedeniyle araçta hasar oluşurken, Yörük, kazayı yara almadan atlattı.

Tren yolundaki araç çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Demiryolu ulaşıma açıldı.

Öte yandan kazanın, Yörük'ün hemzemin geçide geldiği sırada, Mersin'den Adana'ya giden yolcu treninin geçişinin ardından kapalı bariyerin açılmasını beklemeden bariyer olmayan ters şeride girerek karşıya geçmek istediği anda, Adana'dan Mersin'e giden trenin otomobile çarpması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Anahtar Kelimeler:
TrenAdana
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