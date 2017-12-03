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Adana'da hurdacı, bulduğu metal cisim patlayınca yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir hurdacı, bulduğu metal bir cismin patlaması sonucu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi 81017 Sokak'ta hurda eşya toplayan Cuma Ali Yılmaz, bulduğu malzemeleri kamyonetine...

Adana'da hurdacı, bulduğu metal cisim patlayınca yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir hurdacı, bulduğu metal bir cismin patlaması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi 81017 Sokak'ta hurda eşya toplayan Cuma Ali Yılmaz, bulduğu malzemeleri kamyonetine yükledi. Yılmaz'ın malzemeler arasında gördüğü ve araçta incelediği metal bir cisim henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamada yaralanan Yılmaz, ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, sesi duyup gelen çevredeki vatandaşların bulduğu benzer bir başka cisim de toprak zemine bırakıldığı sırada patladı. İkinci patlamada ise yaralanan olmadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, patlamaya neden olan cismin el bombası ateşleme fünyesi olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

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