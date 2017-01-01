Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Adana’da “huzur” uygulamaları

- Adana’daki bar, gazino ve eğlence mekanlarında kaçak ve sahte içki, kent genelindeki ise asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi

Adana’da “huzur” uygulamaları

ADANA (AA) – Adana’da bar, gazino ve eğlence mekanlarında kaçak ve sahte içki, kent genelindeki ise asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştiridi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 500 polisten oluşan ekipler, bar, gazino ve eğlence mekanlarını denetledi.

Kentteki 60 iş yerinde alkollü içki satışı ruhsatı bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, müşterilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Ayrıca raf ve kolilerdeki içkilerden numune alan ekipler, barkod okuma cihazıyla alkollü içeceklerin sahte olup olmadığını kontrol etti.

- Kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Şüpheli araçları durduran ekipler, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Araçlarda ise didik didik arama gerçekleştirdi.

- Vali Demirtaş uygulamaları denetledi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve İl Jandarma Alay Komutanı Fatih Yılmaz, uygulamalarını denetledi.

Vali Demirtaş, Emniyet Müdürü Ak ve Jandarma Komutanı Albay Yılmaz, daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Dağlıoğlu Polis Merkezini ziyaret etti.

Vatandaşların güvenliği için uygulamaların sabaha kadar süreceği bildirildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AdanaAsayişHuzurKaçak Ve Sahte IçkiTrafikUygulama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.