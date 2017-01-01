Adana’da “huzur” uygulamaları

ADANA (AA) – Adana’da bar, gazino ve eğlence mekanlarında kaçak ve sahte içki, kent genelindeki ise asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştiridi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 500 polisten oluşan ekipler, bar, gazino ve eğlence mekanlarını denetledi.

Kentteki 60 iş yerinde alkollü içki satışı ruhsatı bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, müşterilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Ayrıca raf ve kolilerdeki içkilerden numune alan ekipler, barkod okuma cihazıyla alkollü içeceklerin sahte olup olmadığını kontrol etti.

- Kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Şüpheli araçları durduran ekipler, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Araçlarda ise didik didik arama gerçekleştirdi.

- Vali Demirtaş uygulamaları denetledi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve İl Jandarma Alay Komutanı Fatih Yılmaz, uygulamalarını denetledi.

Vali Demirtaş, Emniyet Müdürü Ak ve Jandarma Komutanı Albay Yılmaz, daha sonra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Dağlıoğlu Polis Merkezini ziyaret etti.

Vatandaşların güvenliği için uygulamaların sabaha kadar süreceği bildirildi.