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Adana'da iki kişinin öldüğü silahlı saldırı

- Merkez Seyhan ilçesinde seyir halindeki motosiklete ateş açılması sonucu iki kişinin öldüğü olayın diğer şüphelisi de yakalanarak tutuklandı - Şüphelinin yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi

Adana'da iki kişinin öldüğü silahlı saldırı

ADANA (AA) - Adana merkez Seyhan ilçesinde seyir halindeki motosiklete ateş açılması sonucu iki kişinin öldüğü olayın diğer şüphelisi de yakalanarak tutuklandı.

Polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde seyir halindeki motosiklete ateş açılması sonucu Ömer Canpolat ile Cumali Baysal'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında zanlılardan Uğur E'yi de yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uğur E'nin, yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Seyhan ilçesinde, 16 Ağustos'ta, motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan iki kişi ölmüş, zanlılardan S.H. tutuklanmıştı.

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