Adana'da iki kişinin öldüğü silahlı saldırı - Merkez Seyhan ilçesinde seyir halindeki motosiklete ateş açılması sonucu iki kişinin öldüğü olayın diğer şüphelisi de yakalanarak tutuklandı - Şüphelinin yaralama ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi

12 Eylül 2017 Salı 10:50