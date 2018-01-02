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Adana'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı davası

- Merkez Seyhan ilçesinde seyir halindeki motosiklete ateş açılması sonucu iki kişinin öldüğü olayla ilgili tutuklanan iki sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı davası

ADANA (AA) - Adana'da seyir halindeki motosiklete ateş açılması sonucu iki kişinin öldüğü olayla ilgili tutuklanan iki sanığın, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklardan Uğur Eski katıldı. Tarsus 3 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan 18 yaşından küçük A.K. ise SEGBİS ile duruşmada hazır edildi.

Müştekiler Bedriye Canpolat ve Felemez Baysal ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmaları alındı.

Sanık Uğur Eski, olay gününden bu yana kendisini iyi hissetmediğini belirterek, "Ben hala şoktayım. Cezaevinde de psikolojik sorunlar yaşadım. Olayın şokundan henüz çıkabilmiş değilim. Bir sonraki celse avukatım ile görüşüp ayrıntılı savunma yapacağım." dedi.

A.K. de suçsuz olduğunu iddia ederek, olay anını şöyle anlattı.

"Tanımadığım biri gelip Uğur’a düşmanlarının motorla kaza yaptığını ve tamircide olduklarını söyledi. Bunun üzerine Uğur, söylediği yerdeki motosikleti getirmemi istedi. Gidip getirdim. Motosiklete binmemi istedi, korktuğumdan bindim. Uğur yüzü görünmeyecek şekilde kar maskesi taktı. Motosikletçiyi gözetlemeye başladı. Kendisi çete lideri gibi biri olduğu için yanından korkudan ayrılamadım. Motosikletçiden birileri çıkınca yola doğru koşup motosikletteki bu kişilere 7-8 el ateş etti. Uğur’da tek tabanca vardı. Uğur ateş ettikten sonra tekrar beni motosiklete bindirip olay yerinden uzaklaştık. Bilerek Uğur’a yardım etmedim."

Öldürülen Ömer Canpolat'ın annesi Bedriye Canpolat, sanıklardan şikayetçi oldu.

Öldürülen Cumali Baysal'ın babası Felemez Baysal ise akrabaları ile sanık Uğur Eski arasında bir husumet yaşandığını belirterek, "Uğur ve 3 kişi evimize gelip eşimi öldürmekle tehdit etmişler. Şikayetçi olduk. Oğlum bunların mahallesine motosikletini tamirciye götürmüştü. Sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Gürpınar Mahallesi Meydan Caddesi'nde 16 Ağustos 2017’de meydana gelen olayda, motosikletle giden Cumali Baysal (26) ile Ömer Canbolat (17) açılan ateş sonucu öldürülmüş, katil zanlısı olarak tutuklanan Uğur Eski ile A.K. hakkında "Tasarlayarak öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme" suçlarından dava açılmıştı.


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