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Adana'da internet bankacılığıyla dolandırıcılık iddiası

- Dolandırıldığını ileri süren 35 kişi adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu

Adana'da internet bankacılığıyla dolandırıcılık iddiası

ADANA (AA) - Adana'da internet bankacılığı üzerinden dolandırıldığını iddia eden 35 kişi şikayetçi oldu.

Kentte iki gün içerisinde internet bankacılığı kullanıcısı olduğunu belirten 35 kişi, hesaplarındaki paraların başka hesaplara aktarıldığı ve alışveriş yapıldığı iddiasıyla Adana Adliyesi Suçüstü Bürosuna müracaat ederek suç duyurusunda bulundu.

Şüphelilerin, internet bankacılığı hizmetinden faydalanan kişilerin kimlik numaraları, kart bilgileri ile telefon numarasını elde ederek hesaplara müdahale ettiği ileri sürüldü.

Suç duyurusunda bulananlardan E.Y, ev almak için biriktirmeye başladığı 7 bin lirasının hesabından çekildiğini belirterek "Paramın hepsi dolandırıcılar tarafından çekilmiş. Bankadan beni çağırıp gittiğimde dolandırıldığımı öğrendim. Şüphelilerin yakalanmasını istiyorum." dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir mağdur da 11 bin dolarının başka hesaba aktarıldığını ileri sürdü.

İddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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AdanaBankacılığıDolandırıcılıkInternet
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