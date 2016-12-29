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Adana'da iş yeri yangını

- Merkez Seyhan ilçesinde, klima satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Olay yerine gelen iş yeri sahibinin yakınları uzun süre gözyaşı döktü

Adana'da iş yeri yangını

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Reşatbey Mahallesi Toros Caddesi üzerindeki İzzettin Özdemir'e ait klima satışının yapıldığı iş yerinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapısını kırarak yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen iş yeri sahibinin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Adanaİş YeriKlimaYangın
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