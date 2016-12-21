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Adana'da iş yerinde yangın

- Merkez Seyhan ilçesinde, plastik ev eşyalarının satıldığı bir iş yerinde çıkan yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü - Olay yerine gelen iş yeri sahibinin yakınları uzun süre gözyaşı döktü

Adana'da iş yerinde yangın

ADANA (AA) - Adana'da, plastik ev eşyalarının satıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi'nde, Emir Er'e ait plastik ev eşyalarının satışının yapıldığı iş yerinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kepengini kırarak yangına müdahale etti.

Zemin katta çıkan yangını yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndüren itfaiye ekipleri, daha sonra depo olarak kullanılan ikinci ve üçüncü kattaki dumanı tahliye etti.

Yangın nedeniyle iş yerinde büyük maddi hasar oluştu.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen iş yeri sahibinin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Öte yandan, olay yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada bir kişi yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, iş yerinde çıkan yangın ve bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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AdanaİşyeriPlastik Ev EşyalarıYangın
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