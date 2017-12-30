Adana'da kaçak silah ve içki operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen kaçak silah ve içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve gümrük kaçağı alkollü içki sürüleceği istihbaratını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 32' si iş yeri 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır 26 şişe ile 5 litre kaçak içki, 3 ruhsatsız ve 2 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, 7 şarjör ve 166 fişek ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, Kocavezir Mahallesi'ndeki tekstil firmasında silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ile 11 şarjör ve 187 fişek ele geçirildi, iş yeri sahibi H.D. gözaltına alındı.

