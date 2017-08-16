Adana'da kaçak tüp operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen operasyonda otogaz istasyonlarında ve "merdiven altı" tesislerde kaçak dolum yapılmış 24 tüpe el konuldu.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaçak dolum tüp satışı yapan market ve bakkallara baskın yaptı.

Denetimlerde otogaz istasyonlarında ve merdiven altı kaçak dolum tesislerinde doldurulmuş 3 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ile 21 adet 2 kilogramlık piknik tüpü olmak üzere toplam 24 tüpe el konularak yasal işlem başlatıldı. Konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna da bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, vatandaşların her an patlamaya hazır bir "bomba" ile yaşamamak için kaçak dolum yapılan tüp gazı evine sokmaması gerektiğini belirtti.

Çelikcan, şöyle devam etti:

"Allah korusun otogaz istasyonlarında veya merdiven altı diye tabir edilen yerlerde kurulan düzeneklerle doldurulmuş bir tüpün patlaması sonucu can kayıpları ve çok büyük maddi hasarların yaşanması kaçınılmaz. Hiçbir şey sağlığımızdan kıymetli değil. Esnafımız da bunun satışına tevessül etmesin. Çok ciddi cezai müeyyideleri var. Bu konuda ekiplerimiz sürekli denetim halinde."

Üzerinde son kullanma tarihi, markası ve hologramı bulunmayan aşınmış, yıpranmış tüplerin kesinlikle alınmaması gerektiğini vurgulayan Çelikcan, bu tür tüplerin satıldığını gören vatandaşların mutlaka ihbarda bulunmalarını istedi.