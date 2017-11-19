Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 2,5 ton içki ham maddesi ile satışa hazır 20 litre kaçak içki ve 21 paket esrar ele geçirildi.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kaçak içki imal edilip piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine Bahçelievler Mahallesi'nde belirlenen eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada satışa hazır 20 litre içki ile mayalanmaya bırakılmış yaklaşık 2,5 ton içki ham maddesi ve 21 paket esrar bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.