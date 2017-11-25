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Adana'da kadının eşi tarafından bıçaklanması

- Merkez Seyhan ilçesinde boşanmak isteyen eşini 9 bıçak darbesiyle yaralayan şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

Adana'da kadının eşi tarafından bıçaklanması

ADANA (AA) - Adana'da boşanmak isteyen karısını sokakta bıçaklayarak ağır yaralayan firari hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde boşanma davası süren eşi Dilek T'yi üç gün önce bıçaklayarak yaralayan Serkan T'yi (37) arama çalışmaları sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince de şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılık tarafından Dilek T'nin can güvenliğini sağlamak üzere yakın koruma verilmesi için Adana Valiliğine bildirimde bulunulduğu, ayrıca savcılığın talebi üzerine de Aile Mahkemesi tarafından Serkan T'nin 3 ay boyunca eşine yaklaşmaması yönünde tedbir kararı verildiği öğrenildi.

Meydan Mahallesi'nde Dilek T. 22 Kasım'da sokakta yürüdüğü sırada boşanma davaları süren eşi Serkan T. tarafından bıçaklanmıştı. Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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