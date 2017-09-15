Adana'da kadının foseptik çukuruna düşerek ölmesi

ADANA (AA) - Adana'da foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isterken hayatını kaybeden genç kadının cenazesi toprağa verildi.
Merkez Yüreğir ilçesi Akarca Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isterken yaşamını yitiren Gülizar Kartal'ın (20), Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Ailesi tarafından teslim alınan bir çocuk annesi Kartal'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Akarca Mezarlığı'nda defnedildi.
Bu arada foseptik çukurunun üstü de başka kazaların yaşanmaması için kapatıldı.
Telef olan buzağının ise foseptik çukurundan çıkarılamadığı öğrenildi.
Gülizar Kartal'ı kurtarmak isterken yaralanan kayınvalidesi Rahime Kartal'ın, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam ediyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Akarca Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için çukura giren Gülizar Kartal hayatını kaybetmiş, genç kadını kurtarmak isteyen kayınvalidesi ise yaralanmıştı.