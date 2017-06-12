Adana'da kamyonetin çarptığı çocuk öldü

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mirzaçelebi Mahallesi'nde sokakta oynayan 2 yaşındaki Poyraz Taha Eren'e, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet çarptı.
Ağır yaralanan küçük çocuk, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Poyraz Taha, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.