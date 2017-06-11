Adana'da kapkaç anı güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'da, kimliği henüz belirlenemeyen bisikletli bir kişi, takip ettiği Suriyeli iki kardeşin cep telefonlarının içinde bulunduğu omuz çantasını kapkaç yöntemiyle aldı.

Alınan bilgiye göre, bisikletli bir kişi, bir süre takip ettiği Suriyeli Yasemin ve Rihap Halluf kardeşlerin içinde 3 cep telefonu bulunan omuz çantasını, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde "kapkaç" yöntemiyle aldı.

Kapkaççı ara sokaklarda izini kaybettirirken, Suriyeli kardeşler esnaftan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis, kadınların verdiği eşkal doğrultusunda şüpheli şahısın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.







