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Adana'da kavgada yaralanan pazarcının yaşamını yitirmesi

- Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Adana'da kavgada yaralanan pazarcının yaşamını yitirmesi

ADANA (AA) - Adana'da pazarcının hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Pazarcılar arasında çıkan yer kavgasında yaralanan Cevat Altuğ'un (74) yaşamını yitirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan F.İ. (17) ve ağabeyi Veysi İ. (21) ile yakınları Ziyat K. (19) ve Şeyhmuz K'nın (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin ifadelerinde, domates satan Altuğ'un, kasalarını kendi tezgahlarının yanına üst üste dizmesi nedeniyle sattıkları yeşilliklerin görülmediğini, uyarmaları üzerine aralarında önce tartışma, daha sonra kavga çıktığını anlattıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Şeyhmuz K. tutuklandı, diğerleri ise salıverildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan semt pazarında 27 Aralık'ta pazarcı Cevat Altuğ, tezgah yeri konusunda esnaf F.İ. (17), Ziyat K. (19) ve Veysi İ. (21) ile tartışmıştı. Esnafın araya girmesine rağmen büyüyen tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgayı haber alıp olay yerine gelen Şeyhmuz K. (28) ile akrabaları F.İ, Ziyat K. ve Veysi İ'nin, Altuğ'u tekme, yumruk ve demir çubukla darbettiği iddia edilmişti.

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