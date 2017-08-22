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Adana'da kayıp kişinin cesedi otomobilde bulundu

- Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan ve cesedi devriye gezen polis ekibince göl kenarında bir araçta bulunan 49 yaşındaki kişinin ölüm nedeni araştırılıyor - Kesici alet izleri olduğu tespit edilen cesede otopsi yapılacak

Adana'da kayıp kişinin cesedi otomobilde bulundu

ADANA (AA) - Adana'da ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunan kişi, bir akrabasına ait otomobilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi civarında devriye gezen polisler, göl kenarında park halindeki araçların yanına giderek bölgedeki kişilerin kimlik kontrolünü yapmak istedi.

Söz konusu araçlardan 01 KN 889 plakalı otomobile yaklaşan polis ekibi, sürücü mahallindeki kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis görevlilerinin yaptığı incelemede, kimliği Kazım Fidancı (49) olarak belirlenen bu kişinin öldüğü belirlendi.

Daha sonra yapılan araştırmada, Fidancı'nın ailesinin dün akşam polise kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Cesedin bulunduğu aracın ise Kazım Fidancı'nın bir akrabasına ait olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Fidancı'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kesici alet izleri bulunduğu tespit edilen ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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