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Adana'da kundaklanan evdeki kedi ve köpek kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da bir kadının evi, eski erkek arkadaşı tarafından kundaklanırken evde bulunan kedi ve köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde, Fatma P'ye ait apartman...

Adana'da kundaklanan evdeki kedi ve köpek kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da bir kadının evi, eski erkek arkadaşı tarafından kundaklanırken evde bulunan kedi ve köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde, Fatma P'ye ait apartman dairesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, evden kedi ve köpek sesleri geldiğini duyunca kapıyı kırarak içerideki hayvanları kurtardı.

Ekipler, yangını söndürürken olay yerine gelen ev sahibi Fatma P, gözyaşları içerisinde köpeğine sarıldı.

Kadının ifadesini alan ekipler, Fatma P'nin gündüz saatlerinde eski erkek arkadaşı Müslüm A. tarafından darbedildiğini, daha sonra da evin kundaklandığını belirledi.

Polis, Müslüm P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaKundaklama
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