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Adana'da "mangallıklar" bayrama hazır

- Kentin, meşhur Kazancılar Çarşısı'ndaki bıçakçı esnafı, bayram öncesinde hazırlıklarını tamamladı - İş yerlerinin önüne kurulan tezgahlarda, kurban kesimi için kullanılacak değişik boylarda bıçaklar, satırlar, baltalar ile mangal setleri, ızgaralar ve kebap şişleri yerlerini aldı

Adana'da

ADANA (AA) - Kebabıyla ünlü Adana'da, Kurban Bayramı öncesinde bıçak, şiş ve mangallar satışa hazır hale getirildi.

Kentin, meşhur Kazancılar Çarşısı'ndaki bıçakçı esnafı, bayram öncesinde hazırlıklarını tamamladı. İş yerlerinin önüne kurulan tezgahlarda, küçükbaş ve büyükbaş kurban kesimi için kullanılacak değişik boylarda bıçaklar, satırlar, baltalar sergilenmeye başladı.

Tezgahlarda, kesimin ardından mangal keyfi yapmak isteyenler için de mangal setleri, ızgaralar ve kebap şişleri de yerini aldı.

Kurbanın kesimi ve yüzülmesi için satılan bıçakların fiyatı 3 ile 30 lira, etlerin parçalanmasında kullanılan satırlar 20-80 lira, et kıymak için kullanılan zırhlar 25-100 lira arasında satışa sunulurken, kurbanı asmak için yapılmış kancalar ise 5 liradan alıcı bekliyor.

Bıçakçı esnafı 68 yaşındaki Memduh Bayırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yaşında başladığı bileycilik işinde yarım asırı geride bıraktığını belirterek, oğulları Levent ve Nedim'in de kendisi gibi bıçakçılık yaptığını söyledi.

Bayırlı, kurban kesim malzemelerinin büyük marketlerde satılmasını eleştirerek, "Eskiden bu işi 10 kişi yapardı. Şimdi bin kişi yapıyor. Eskiden bıçak, şiş, mangal almak için insanlar kuyruğa girerdi. Yine de ekmeğimizi çıkartıyoruz, aç değiliz. Şimdi sayı azalsa da gelen var. Gelenlerin çoğu da bıçak, satır bileyletmeye geliyor." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaKurban Bayramı
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