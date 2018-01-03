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Adana'da okuldan hırsızlık iddiası

- Okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarından teşhis edilip tutuklandı

Adana'da okuldan hırsızlık iddiası

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir okuldan hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Suluca Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Sarı İlkokulundan akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve ses sistemi çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, okul içinde yüzünü bezle sararak hareket eden kişinin Hamza D. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Hamza D, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Anahtar Kelimeler:
AdanaHIRSIZLIKOkuldan HırsızlıkSarıçam
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