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Adana'da otomobil devrildi: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde, Nedim Yaşar'ın (65) kullandığı 01 ER 636 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini...

Adana'da otomobil devrildi: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde, Nedim Yaşar'ın (65) kullandığı 01 ER 636 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metre aşağı yuvarlandı.

Kazayı ve sürücünün araçta sıkıştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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