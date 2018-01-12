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Adana'da otomobil devrildi: 1 yaralı

- Merkez Yüreğir ilçesindeki kazada yaralanan ve ehliyeti bulunmayan sürücü hastaneye kaldırıldı

Adana'da otomobil devrildi: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde, 17 yaşındaki S.K. idaresindeki 33 BJN 92 plakalı otomobil D-400 karayolu Asri Mezarlık karşısında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan S.K, tedbir amaçlı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Kazalı otomobil yoldan kaldırılıncaya kadar bölgede trafik kontrollü sağlandı.

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