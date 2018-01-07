Adana'da otomobil hırsızlığı iddiası

ADANA (AA) - Adana'da pert durumdaki otomobile, İstanbul'dan çalınan aynı marka, renk ve model otomobilin motor ve şase numaralarını aktarmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki Bünyamin K.'ye (44) ait kaportacıya operasyon düzenledi.
Ekipler, gelini G.K.'ye ait pert durumdaki 68 EV 468 plakalı otomobile, İstanbul Sarıyer'den çalınan R.N.D.'ye (59) ait 34 KD 0004 plakalı aynı marka, renk ve model otomobilin motor ve şase numaralarını aktarmaya çalıştığı ileri sürülen Bünyamin K.'yi yakaladı.
Polis, çalınan 34 KD 0004 plakalı otomobilin, kazalı 68 EV 468 plakalı otomobilin plakasının takılarak Adana'ya getirildiğini belirledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bünyamin K., sevk edildiği mahkemece otomobilin değeri olan 125 bin liranın güvence bedeli olarak yatırılması koşuluyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aracının Adana'da bulunduğunu öğrenen R.N.D.'nin ise eşinin kanser tedavisi gördüğü için uygun zamanda otomobilini almaya geleceğini söylediği öğrenildi.