Adana'da polis destekli kaçak elektrik denetimi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde özel harekat ekiplerinin de desteğiyle iş yerlerinde kaçak elektrik kullanımına karşı sayaç kontolü gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 300 polisle Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki iş yerlerinde Toroslar EDAŞ ekipleriyle denetim gerçekleştirildi.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, elektrik mühendisleri ve teknisyenler iş yerlerinde incelemelerde bulundu.
Denetim drone ile havadan koordine edildi.
Ekiplerin 17 iş yerinde gerçekleştirdiği incelemelerde kaçak elektrik kullanımına rastlanmadı.