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Adana'da ruhsatsız silah operasyonu

- Merkez Seyhan ilçesinde bir evde 3 tabanca ve 2 pompalı tüfek ile çelik yelek ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Adana'da ruhsatsız silah operasyonu

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde ruhsatsız 3 tabanca ve 2 pompalı tüfek ile çelik yelek ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda silah olduğunu belirledi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, aramada, çelik yelek, ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bunlara ait 11 şarjör ile 78 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili evdeki Halil İbrahim A. gözaltına alındı.

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AdanaPompalı TüfekRuhsatsız Silah
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