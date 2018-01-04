Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

- Yağmur nedeniyle piknik alanında bulunan iki ağaç yola devrildi - Suda mahsur kalan araçtaki sürücü ve köpeği vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ADANA (AA) - Adana'da dünden bu yana etkisini sürdüren yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı şiddetini artırdı. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki piknik alanında bulunan iki ağaç da olumsuz hava koşullarının etkisiyle yola devrildi.

Yakınlardaki polis kontrol noktasında görevli memurlarının yolu daha önceden trafiğe kapatması sayesinde olayda herhangi bir zarar meydana gelmedi.

Bazı otobüs ve minibüsler de su birikintisi nedeniyle Adana Merkez Otogarı'nda peronlara giremedi.

Otogardaki bazı araçların da dışarı çıkamadığı görüldü.

- Köpeğiyle araçta mahsur kaldı

Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde bulunan alt geçitte, bir cip suda mahsur kaldı. Sürücü, korna çalarak çevredekilerden yardım istedi.

Bu sırada olay yerinden geçen bir iş makinesi, cipi kepçesiyle iterek sudan çıkardı.

Sürücü ve yanında bulunan köpeği daha sonra araçtan çıkarıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaEtkilediHayatı OlumsuzSağanakYağmur
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5