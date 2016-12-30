Adana'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da, 4 bin 115 şişe bandrolsüz içki ve 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesinde sahte içkiden bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine sahte içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Mısır Çarşısı'nda 7 depo ve iş yeri ile buralara ait 7 tezgahta yapılan aramada, 4 bin 115 şişe sahte içki, 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



