Adana'da sahte para operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan iki kişinin merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki bir otelde buluşacağını belirledi.

Otele operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Murat K. ile Mali uyruklu Lassana T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin yanındaki çantada 200 liralık banknotlar halinde sahte 101 bin lira ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da özel bir solüsyonla üzerindeki siyah kimyasal maddenin ayrıştırılabileceği söylenerek kişilerin dolandırılmasında kullanıldığı belirtilen bin 466 sahte ABD doları bulundu.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



