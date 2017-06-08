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Adana'da şehit aileleri ve Suriyeli yetimlere iftar

- Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği, şehit aileleri ve Suriyeli yetimlere iftar verdi - Başsavcı Yeldan: - "15 Temmuz'da o hain darbe girişiminde bulunanların sonlarını hep birlikte göreceğiz. Adalet mutlaka tecelli edecek. Bunlar halk nazarında, hem mahkeme huzurunda hem de halkımızın huzurunda milletimize ve devletimize yaptığı bu ihanetin bedelini ödeyecekler"

Adana'da şehit aileleri ve Suriyeli yetimlere iftar

ADANA (AA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Akdeniz Bölge Başkanlığı tarafından şehit aileleriyle Suriyeli yetimler için iftar verildi.

Adalet Bakanlığı Adana Göltepe Eğitim Tesislerinde düzenlen iftar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ney dinletisi sunuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, programda yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Suriyelilerin yüzyılın en ağır mezalimine maruz kaldığını ifade eden Yeldan, şöyle konuştu:

"Bizim için çok anlamlı olan bu geceye hoş geldiniz. Bu masa etrafında bulunan tüm insanlar, yüreği yaralı insanlardır. Bu rahmet ve bereket ayında dokunulması gereken o güzel yüreklere dokunmak için arkadaşlarımızla beraber yola çıktık. Sizlerle beraber bu geceyi bize nasip ettiği için Mevlam'a şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bölgemiz ve ülkemiz huzur içinde geleceğe yürüyecek. 15 Temmuz'da o hain darbe girişiminde bulunanların sonlarını hep birlikte göreceğiz. Adalet mutlaka tecelli edecek. Bunlar halk nazarında, hem mahkeme huzurunda hem de halkımızın huzurunda milletimize ve devletimize yaptığı bu ihanetin bedelini ödeyecekler. Bölgemizde ve ülkemizde yaşanan tüm acıların son bulmasını temenni ediyorum."

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Serhat Şah ise iftar organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Genel Sekreter Fatih Baybatur, Adana Denetimli Serbestlik Şube Müdürü Seydi Dağlı da katıldı.

Programda, şehit yakını çocuklara ve Suriyeli çocuklara oyuncak dağıtıldı, semazen gösterisi yapıldı.


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