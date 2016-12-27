Adana'da silahla vurulan kadının ölümü

ADANA(AA) - Adana'da tabancayla göğsünden vurulmuş halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının tutuklanan kocası hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 6 Kasım'da 46 yaşındaki İmhan Kılıç'ın öldürmesi olayıyla ilgili tutuklanan eşi Ahmet Kılıç hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Kılıç ile ilgili "Kasten adam öldürme, ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame incelemenin ardından kabul edildi.

İddianamede, sanık Kılıç'ın 2 yıldır F.E. isimli kadınla ilişkisinin bulunduğu, bu ilişkiyi öğrenen eşi İmhan Kılıç’ın boşanma kararı aldığı ve kardeşlerini arayıp gelip kendini alarak Şanlıurfa'daki ailesinin yanına götürmelerini istediği belirtildi.

Mersin’de bulunan İmhan Kılıç'ın kardeşi Ahmet Kömürcü'nün kız kardeşini almak için Adana'ya gittiği belirtilen iddianamede, bu sırada şüphelinin annesi Medine Kılıç'ın oğlunu telefonla arayıp, "İmhan Kılıç’ın kardeşlerinin gelip onu alıp Şanlıurfa'ya götüreceklerini" söylediği kaydedildi.

Annesinin kendisini araması üzerine eve gelen şüpheli Kılıç'ın eşi ile tartıştığı ve eşinin "Boşanmak istiyorum" demesi üzerine, "Bu evden gidemezsin git de gör ne oluyor?" dediği belirtilen iddianamede, cinayet anı ise şöyle anlatıldı:

"Eşini tehdit edip bağırarak evden çıkan Ahmet Kılıç, 10-15 dakika sonra elinde ruhsatsız bir tabanca ile eve dönerek avluda bulunan sandalyeyi yere vurup kırdı. Bunu gören İmhan Kılıç, yatak odasına kaçıp kapıyı kilitledi. Eşinin peşinden giden Ahmet Kılıç, eşinin bulunduğu kapıya doğru ateş etti. Bu sırada olay yerinde bulunan şüphelinin kardeşi Ömer Kılıç, ağabeyinin elindeki tabancayı aldı. Kapıyı açtıklarında İmhan Kılıç'ın sol göğsünden vurulup öldüğü belirlendi.”

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan ve önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak olan Ahmet Kılıç'ın tutuklandığı nöbetçi mahkemedeki savunmasında ise şunları söylediği öğrenildi:

"Başka bir kadınla ilişkim vardı. Eşim, bunu öğrenmiş. Ayrılmamı istemişti, ben de ilişkimi bitirdiğimi söyleyip devam ettim. Nikahsız eşim hamile kaldı. İmhan bunu da öğrenip, ayrılmak istediğini söyledi. Aramızda tartışma çıktı, tartışma sırasında odaya girdi, kapıyı kilitledi. Kapıyı açmasını söyledim, beni dinlemedi. Ben de ruhsatsız tabancayı alıp kapıya doğru ateş ettim. Keşke ben ölseydim, çok pişmanım. Böyle olmasını hiç istemezdim. Benim ciğerim yanıyor."