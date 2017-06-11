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Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

- İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan, tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtı.

10 kişi saçma ve kurşunlarla yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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