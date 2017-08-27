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Adana'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı

- İki komşu aile arasında çıkan kavgada, 3 şüpheli karşı aileye pompalı tüfekle ateş etti - Ateş açılan aileden 12 kişi ile kavgaya müdahale eden polis memurlarından biri yaralandı

Adana'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da iki komşu aile arasında çıkan kavgada aynı aileden 3 şüpheli, karşı aileye pompalı tüfekle ateş etti. Olayda 1'i polis memuru 13 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3094 Sokak'ta ikamet eden iki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine aynı aileden Hakan, Murat ve Cem G, karşı tarafa pompalı tüfeklerle ateş etti.

Ateş açılan aileden 12 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanarak ambulans ve özel otomobillerle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayda, kavgayı müdahale eden bir polis memuru da omuzuna saçma isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ateş açtıktan sonra kaçan şüpheliler Hakan, Murat ve Cem G, yakalanarak gözaltına alındı.


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AdanaSilahlı Kavga
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