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Adana'da silahlı kavga: 3 ölü

- Adana'da, trafik polisi tartıştığı kişileri tabancayla vurarak öldürdü - Olayın ardından kaçan ve daha sonra 155 polis hattını arayan trafik polisi teslim oldu

Adana'da silahlı kavga: 3 ölü

ADANA (AA) - Adana'da silahlı kavgada trafik polisi 3 kişiyi öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde,Görkem Elbağdi ile Onur Bakubala, İlyas Barak ve Ümit Barak arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ankara'da trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbağdi, tabancasıyla ateş açtı.

Olayda, Onur Bakubala, İlyas ve Ümit Barak yaralandı. Yaralılardan birisi olay yerinde, 2'si de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Elbağdi, Kürkçüler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan 155 polis hattını arayarak, teslim olmak istediğini belirtti. Polisler, belirtilen adreste Elbağdi'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 14 boş kovan ile bir dolu şarjör bulundu.




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Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahlı Kavga
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