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Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü

- Motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti

Adana'da silahlı saldırı: 2 ölü

ADANA (AA) - Adana'da motosikletle seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen şahısların silahlı saldırısına uğrayan iki kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde motosikletle seyir etmekte olan Ömer Canpolat ile Cumali Baysal, mahalle muhtarlığı önündeyken kimliği belirlenemeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan Canpolat ve Baysal, ambulanslarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Güney Adana hastanesine kaldırıldı.

Her iki şahısta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelileri bulmak için araştırma başlattı.

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AdanaCinayet
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